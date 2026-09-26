लबालब हुआ एमपी का बरगी बांध, 9 गेट खोलने से उफनाएगी नर्मदा, 8 फीट बढ़ सकता है जलस्तर

बरगी बांध के आज खुलेंगे गेट Bargi Dam- image credit- patrika
जबलपुर का बरगी बांध पानी से लबालब हो गया है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में कल और रात्रि में हुई वर्षा के कारण पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बांध की सुरक्षा एवं जल स्तर को नियंत्रित एवं स्थिर बनाए रखने की दृष्टि से जल निकासी बढ़ाई जा रही है। आज यानि 26 सितंबर को बरगी बांध के 9 गेट खोलकर नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार बांध में पानी बढ़ने से ऐसा करना आवश्यक हो गया है। जल निकासी को देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा के आसपास रहनेवालों को घाटों से दूर रहने को चेताया है। बांध से पानी निकालने के कारण नर्मदा के घाटों पर वर्तमान जलस्तर से लगभग 8 फीट की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सहायक यंत्री ने बरगी के और जल द्वार खोलना जरूरी बताया
बरगी बांध के बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सहायक यंत्री ने बताया कि बरगी के और जल द्वार खोलना जरूरी हो गया है। बांध से निकाले पानी से नर्मदा के जलस्तर में वृद्धि होगी जिसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है।
सहायक यंत्री के अनुसार बांध के 9 गेट खोले जाएंगे। इन सभी जलद्वारों को औसतन 1.83 मीटर ऊंचाई तक खोला जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार बरगी बांध के 9 गेट प्रातः 11:00 बजे से खोले जाएंगे। इससे लगभग 2522 क्यूमेक जल निकाला जाएगा।
बरगी बांध के जल द्वार औसतन 1.83 मीटर ऊंचाई तक खोलने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। नर्मदा में पानी छोड़ने से नदी का जलस्तर बढ़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि बरगी बांध से पानी की इस जल निकासी के कारण नर्मदा के घाटों पर वर्तमान जलस्तर से लगभग 6 से 8 फीट की वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में आमजनों से अनुरोध भी किया गया है कि नर्मदा के घाटों एवं तटीय क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
अधिकारियों का यह भी कहना है कि बरगी बांध में पानी की आवक के अनुसार जल निकासी की मात्रा को आवश्यकता के अनुरूप कभी भी घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
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