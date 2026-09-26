लबालब हुआ एमपी का बरगी बांध, 9 गेट खोलने से उफनाएगी नर्मदा, 8 फीट बढ़ सकता है जलस्तर

जबलपुर का बरगी बांध पानी से लबालब हो गया है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में कल और रात्रि में हुई वर्षा के कारण पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बांध की सुरक्षा एवं जल स्तर को नियंत्रित एवं स्थिर बनाए रखने की दृष्टि से जल निकासी बढ़ाई जा रही है। आज यानि 26 सितंबर को बरगी बांध के 9 गेट खोलकर नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार बांध में पानी बढ़ने से ऐसा करना आवश्यक हो गया है। जल निकासी को देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा के आसपास रहनेवालों को घाटों से दूर रहने को चेताया है। बांध से पानी निकालने के कारण नर्मदा के घाटों पर वर्तमान जलस्तर से लगभग 8 फीट की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।