जबलपुर में पिता-बेटी का एक साथ अंतिम संस्कार, अचानक बेटी को चिता से उठा ले गई पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बरखेड़ा गांव निवासी वसंत कोल (44) रविवार रात घर में सो रहे थे। इसी दौरान सर्पदंश (Snake Bite Case) के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। परिजन उन्हें सिहोरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सोमवार को पीएम के बाद वसंत को गांव लाया गया। इसी दौरान वसंत की 15 वर्षीय बेटी लक्ष्मी को लेकर बुरी खबर सामने आई। इलाज के दौरान लक्ष्मी भी नहीं रही। लक्ष्मी के चले जाने की खबर सुनकर गांव का माहौल गमगीन हो गया।