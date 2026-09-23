यात्रियों की जेब पर लगा तगड़ा फटका, जबलपुर में गायब हो गई 15 रुपए की ‘जनता थाली’

Jabalpur news: मध्यप्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर गरीब और कम बजट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए शुरू की गई 15 रुपए की जनता थाली की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यात्रियों को नियमित रूप से सस्ता भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबलपुर स्टेशन पर पड़ताल के दौरान किसी भी खानपान स्टॉल पर जनता ने खाना खत्म होने का जवाब दिया। ऐसे में यात्रियों को मजबूरी में 70 से 130 रुपए तक की महंगी थाली खरीदनी पड़ रही है।