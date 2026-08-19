MP से गायब ज्ञानदास की राजस्थान में तलाश, पाली के आश्रमों में छिपे होने का संदेह

पुलिस के मुताबिक इस प्रकरण में सबसे अहम पहलू डिजिटल साक्ष्य है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को वाट्सऐप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई है। शिकायत में गर्भावस्था से जुड़े और दो बार गर्भपात करवाने के दस्तावेज और बातचीत का भी उल्लेख सामने आया है। ऐसे में जांच ज्यादातर डिजिटल साक्ष्यों पर निर्भर हो गई है, जिसमें चैट, कॉल डिटेल, लोकेशन, मेडिकल दस्तावेज और दोनों पक्षों के बयानों का मिलान होगा। दूसरी तरफ, ज्ञानदास ने महिला के आरोपों को खारिज करते हुए खुद को ब्लैकमेलिंग और हनीट्रैप की साजिश का शिकार बताया था। उनका दावा था कि महिला और उसके सहयोगियों ने उनसे लाखों रुपये की मांग की।