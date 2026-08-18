नागचंद्रेश्वर मंदिर के पुल पर 300 सुरक्षाकर्मियों ने किया जंपिंग टेस्ट, मजबूती जांच का वीडियो वायरल

महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर (Nagchandreshwar Temple) में नागपंचमी पर दर्शन व्यवस्था से पहले 91 फीट लंबे लोहे के पुल की मजबूती जांच का जंपिंग टेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में करीब 300 सुरक्षाकर्मी करीब 10 मिनट तक पुल पर एक साथ जंपिंग करते नज़र आए। मंदिर समिति के अनुसार यह प्रक्रिया श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा, जिस पर उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने पलटवार किया।