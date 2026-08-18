91 फीट ऊंचे पुल पर 300 जवानों ने 10 मिनट तक की जंपिंग, उज्जैन के वीडियो ने बढ़ाई हलचल

Nagchandreshwar Bridge Jumping Test- उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर दर्शन व्यवस्था से पहले 91 फीट लंबे लोहे के पुल की मजबूती जांच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में 300 से अधिक सुरक्षाकर्मी करीब 10 मिनट तक पुल पर एक साथ जंपिंग करते नजर आए। मंदिर समिति के अनुसार, यह प्रक्रिया श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा, जिस पर उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने पलटवार किया।