Ujjain News: ‘बेटे को भेज देंगे यूरोप …’, पिता ने 27 लाख के साथ दिया पासपोर्ट, ठग खुद पहुंच गया पुर्तगाल

पुलिस के अनुसार बादल टंकारिया पिता भूपेंद्र टंकारिया निवासी कमल कॉलोनी ने शिकायत में बताया कि मार्च 2025 में उसके पिता भूपेंद्र सिंह टंकारिया से अजीत जैन ने संपर्क किया। उसने कहा कि वह बादल की यूरोप में नौकरी लगवा सकता है और उसकी परिचित फलक हुसैन विदेश में रहती है। भरोसे में आकर भूपेंद्र ने सितंबर 2025 से 1 दिसंबर के बीच अजीत को नकद और ऑनलाइन माध्यम से 7.50 लाख रुपए दिए। बादल का पासपोर्ट भी फलक को दे दिया गया, लेकिन न नौकरी लगी और न विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी हुई। कुछ समय बाद अजीत उज्जैन से चला गया। परिजन से पूछताछ करने पर उसके पुणे जाने की जानकारी मिली। बाद में अजीत ने वाट्सएप कॉल पर बताया कि वह पुर्तगाल पहुंच चुका है और आगे की प्रक्रिया के लिए फलक से संपर्क करने को कहा।