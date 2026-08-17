उज्जैन में लगी डेढ़ किमी लंबी कतारें, नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने उमड़े लाखों लोग

nagchandreshwar : उज्जैन में वर्ष में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए खुलने वाले प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार रात 12 बजे खोल दिए गए। भगवान के दर्शन करने लाखों लोग उमड़े हैं। देर रात को ही नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने डेढ़ किमी तक लंबी कतारें लगी रहीं। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि महाराज और संतों ने विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुए। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन सोमवार मध्यरात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर के द्वार एक साल के लिए पुन: बंद कर दिए जाएंगे।