उज्जैन में नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु, धक्का-मुक्की में 13 लोग घायल

Nagchandreshwar Temple: 17 अगस्त को सावन सोमवार और नाग पंचमी एक साथ होने के कारण उज्जैन के महाकाल मंदिर और नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसी बीच हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग क्षेत्र में अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया। धक्का-मुक्की, गर्मी और भारी भीड़ के बीच कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। परिजन और सुरक्षाकर्मी तुरंत करीब 13 लोगों को उज्जैन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी का उपचार जारी है। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन के लिए भीड़ को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, बाबा महाकाल और नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए करीब 5 किमी लंबी लाइन लगी है। यह धक्का-मुक्की के कारण हुआ हादसा मंदिर से करीब दो किलोमीटर हरसिद्धि मंदिर के पास हुआ था।