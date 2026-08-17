Indore News: टक्कर मारने के बाद खुद कार में बैठाया, टायर पंचर हुआ तो घायल इंजीनियर को कार में छोड़कर भागा चालक

Indore Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से चौंका देने वाला मामला सामने आया। किशनगंज थाना क्षेत्र के एबी रोड पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार रॉन्ग साइड कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 47 वर्षीय इंजीनियर चंद्रशेखर पाटीदार गंभीर रूप से घायल (Engineer Accident) हो गए। कार चालक ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने का बहाना किया और अपनी कार में बैठाकर ले गया, लेकिन राऊ गोल चौराहे के पास कार का टायर पंचर होने के बाद चालक घायल को कार में ही छोड़कर फरार हो गया। गंभीर हालत में चंद्रशेखर ने कार के अंदर ही दम तोड़ दिया। बाद में राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने कार से शव बरामद किया।