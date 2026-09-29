पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन आज से पटरी पर, रेलवे ने एक दिन आगे बढ़ाई शुरुआत, जानें कारण

पातालपानी-कालाकुंड रेलखंड करीब 148 साल पुराना है और पुराने मीटरगेज नेटवर्क का हिस्सा रहा है। ब्रॉडगेज विस्तार के दौरान इस हिस्से को संरक्षित रखा गया। दिसंबर 2018 में यहां हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से यह इंदौर-मालवा क्षेत्र के प्रमुख रेल पर्यटन आकर्षणों में शामिल हो गई है। बारिश के बाद पहाडिय़ों पर उभरने वाली हरियाली, झरनों की धार और घाटियों के बीच से गुजरती ट्रेन इस समय पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। यही वजह है कि पर्यटन सीजन में ट्रेन की मांग लगातार बढ़ रही है।