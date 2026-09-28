अपने ही गढ़ इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को किया किनारे! पार्षद-संगठन ने मंत्री के साथ बैठने से बनाई दूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनने रविवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र के तलावली चांदा पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट को स्थानीय रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर घेर लिया। रहवासियों ने क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर नाराजगी जताते हुए बोरिंग कराने की मांग रखी। इससे पहले रहवासी स्थानीय पार्षद राकेश सोलंकी के समक्ष भी समस्या उठा चुके थे। मंत्री सिलावट रविवार को एक कार्यकर्ता के घर 'मन की बात' कार्यक्रम सुनने पहुंचे थे। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी एकत्रित हो गए। पहले पार्षद सोलंकी के सामने और बाद में मंत्री सिलावट के समक्ष पानी की समस्या रखी। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री सिलावट ने मौके पर ही बोरिंग कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, अगले एक-दो दिनों में बोरिंग कराया जाएगा। साथ ही पानी की सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी संबंधित जिम्मेदारों को दिए। घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल फोन में लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल