इंदौर में धड़ाधड़ छापों में पकड़ाईं 20 हजार गर्भपात किट, इतनी बड़ी मात्रा में किट बुलाने पर मचा बवाल

Abortion Kits : इंदौर में ड्रग डिपार्टमेंट (औषधि विभाग) और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गर्भपात किट (Abortion Kits) जब्त की हैं। दो अलग-अलग गोदामों पर छापा मारकर ये बरामदगी की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश के बाद शुरु की गई कार्रवाई में अब तक कुल मिलाकर 20 हजार के करीब गर्भपात किट बरामद हो चुकी हैं। इतनी बड़ी मात्रा में गर्भपात किट बरामद होने पर बवाल मच गया है। लोगों का कहना है कि ये किट क्यों बुलाई गईं, इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए।