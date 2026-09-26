भोपाल के बाद अब इंदौर की बारी, नगरीय विकास मंत्री ने बताया कब आएगा इंदौर मास्टर प्लान

इंदौर का मास्टर प्लान पांच सालों से लंबित है। इससे शहर में अव्यवस्थित विकास हो रहा है, अवैध बसाहट भी बढ़ रही है। अब यह मास्टर प्लान ऐसे समय में आने वाला है जब इंदौर को मेट्रोपालिटिन सिटी बनाया जाना है। मेट्रो पालिटिन सिटी की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही मास्टर प्लान का इंतजार किया जा रहा है। तब कहा जा रहा था कि मास्टर प्लान लाने में दो साल लग सकते हैं, लेकिन भोपाल के मास्टर प्लान के साथ ही मंत्री के बयान के बाद अब जल्द ही इंदौर का मास्टर प्लान लाया जाएगा।