दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मौत का पुल, जहां से गिरी कार, एक घंटे बाद उसी पर गिरी दूसरी कार, 4 की मौत 6 गंभीर

बताया जा रहा है कि, दोनों कार जावरा ताल रोड इलाके में एक्सप्रेस-वे के ऊपर से एक के बाद एक नीचे आ गिरी। हादसे में दोनों कार सवार दो-दो लोगों की मौत हुई है तथा करीब 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जिन्हें सरकारी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया सहित पूरी टीम मौके पर है और हादसे की जांच की जा रही है। हादसा कैसे हुआ यह अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन एक ही स्थान पर अलग-अलग समय में दो कार का एक्सीडेंट होना अपने आप में हैरान करने वाला है।