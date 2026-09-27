Medical News : मॉप अप राउंड का टाइम टेबल जारी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन 28 से

रतलाम. मप्र कोटे की एमबीबीएस और बीडीएस की सीटी के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने कंबाइंड मॉपअप राउंड की तैयारी कर ली है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे से 170 सीटों में से दो चरणों में 125 ने प्रवेश ले लिया है। बची हुई 45 सीटों पर अब यह प्रवेश प्रक्रिया होगी। एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट के लिए जारी किए गए शेड्युल के अनुसार 28 सितंबर से फ्रेश अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश लेने के इच्छुक नीट पास अभ्यर्थी जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरुरत नहीं है। उन्हें इस राउंड में अपने आप शामिल होने का मौका मिल जाएगा।