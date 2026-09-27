रतलाम में करोड़ों की धोखाधड़ी: खुद को नारकोटिक्स TI बताकर महिला ने ठगे 4.75 करोड़

फरियादी रूपेश चरपोट पिता धनपाल जी चरपोट, निवासी तेजानगर, रतलाम ने रिपोर्ट में बताया कि वह प्रॉपर्टी दलाली और मकान कंस्ट्रक्शन का काम करता है। दिसंबर 2025 में विजय लोढ़ा द्वारा लाखों रुपये हड़पने का केस कोर्ट में चल रहा था। इसी दौरान 10 से 15 दिसंबर 2025 के बीच उसके मोबाइल पर दो नंबरों से फोन आया। फोन करने वाली ने खुद को मंदसौर में नारकोटिक्स टीआई बताकर नाम सपना ठाकुर बताया और कहा कि विजय लोढ़ा के खिलाफ एफआइआर की कॉपी भेजो, रिकवरी करवा दूंगी।