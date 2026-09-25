रतलाम में झांकियों की रोशनी से जगमगाई रात, करतबों ने बांधा समां

रिमझिम फुहारों में झांकियों का जलवा

अनंत चतुर्दशी पर ढलती शाम रिमझिम फुहारों के बीच रोशनी से सजी झांकियों का कारवां सडक़ों पर उतरा तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। झांकियों के साथ अखाड़ों के पहलवानों ने मलखम्ब, आग के घेरे और शस्त्रकला के हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित किया। जवाहर व्यायामशाला, कोठारीवास अनंत नारायण मंदिर, श्रीद्वारिकाधीश आदर्श आर्य युवक हिंद व्यायामशाला, आरोग्य व्यायामशाला और बाजना बस स्टैंड राधाकृष्ण मंदिर की आदि व्यायामशाला की झांकियां और अखाड़ों के कलाकार भी आकर्षण का केंद्र रहीं।



अखाड़ों के करतबों ने बांधा समां

रामदेव हिन्द व्यायामशाला की ओर से निकाली गई शेष शैय्या पर भगवान विष्णु की झांकी। कल्याणगुरु व्यायामशाला की केदारनाथ पर आधारित झांकी ने मनमोह लिया। नव निर्माण हिन्द व्यायामशाला की ओर से निकाली गई झांकी में श्रीराम दरबार, ओम नम: शिवाय और रामायण युद्ध दर्शाया गया। जवाहर व्यायामशाला से निष्ठा दुर्गावाहिनी की 100 मातृशक्तियों ने शस्त्रकला का प्रदर्शन किया। चांदनीचौक की श्रीद्वारिकाधीश व्यायामशाला ने महाकाल की झांकी के साथ क्रेन रोप मलखम्ब और शस्त्रकला का प्रदर्शन किया। आरोग्य व्यायामशाला ने नवग्रह, सांवरिया सेठ, गाय और बगलामुखी माता की झांकियां निकालीं। अखाड़े के कलाकारों ने आग, मलखम्ब और शस्त्रकला से रोमांच बढ़ाया। देर रात तक झांकियों का कारवां गुजरता रहा और विभिन्न मंचों से कलाकारों व झांकियों का सम्मान किया गया।