अनंत चतुर्दशी : आज बाजार में निकले तो इन रास्तोंं पर नहीं जाएं

अनंत चतुरदर्शी पर परम्परागत मार्गों से सायं पांच बजे से अखाडों के साथ झांकिया निकाली जाती है। झाँकियों एवं अखाडे चल समारोह के रूप में दो-बत्ती चौराहा से रात आठ बजे से प्रारंभ होगा। यह न्यू रोड, लोकेन्द्र टाँकिज, शहर शराय, रानी जी के मन्दिर, गणेश देवरी, तोपखाना, चांदनीचोक, चौमुखीपुल, घासबाजार, डालू मोदी बाजार, गोविंद पान, कॉलेज रोड, नगर निगर तिराहा, छत्री पुल होते हुए दो बत्ती चौराह पर पहुचकर समाप्त होंगे। अनंत चतुरदर्शी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन एवं झाँकीया के दौरान आम जनता की सुविधाओ को देखते हुए रतलाम यातायात पुलिस ने मार्ग डायवर्ट की व्यस्था लागू की है।