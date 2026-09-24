नहाने के दौरान हनुमान ताल में डूबने से 17 साल के छात्र की मौत

रतलाम. शहर के निजी स्कूल की 11वीं कक्षा में पढऩे वाले 17 साल के किशोर भटूनी निवासी मंगल पिता गजेंद्रसिंह की हनुमान ताल में डूबने से मौत हो गई। ये सभी छह दोस्त स्कूल से बंक मारकर गुरुवार को यहां पहुंचे थे। किशोर के डूबने की जानकारी सामने आते ही तीन दोस्त भाग निकले जबकि दो भी भाग रहे थे तो पाल के यहां मौजूद लोगों ने भागते देख रोककर पूछा तो मंगल के डूबने की जानकारी सामने आई। तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया लेकिन यह टीम बच्चे को नहीं निकाल सकी। इसके बाद आम व्यक्तियों के बीच से चार तैराकों ने पानी में डूबकियां लगाकर दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर शव को बाहर निकाला। शव को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया।