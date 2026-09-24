रतलाम के डेरी त्रिवेणी डेम से व्यर्थ लगातार बह रहा स्टोर पानी

रतलाम। जिले में इस बार बारिश का आंकड़ा औसत से काफी नीचे है। करीब 23.4 इंच बारिश के बीच जहां हर बूंद सहेजने की जरूरत है, समीपस्थ रतलाम ग्रामीण में बने डेरी-त्रिवेणी बांध की नहरों से पानी लगातार बहकर नाले में जा रहा है, जिसे रोका नहीं जा रहा। जलाशय पहले ही कम भरा है और ऐसे में पानी का यह अपव्यय आने वाले दिनों में सिंचाई के साथ मवेशियों और आमजन के लिए भी परेशानी बढ़ा सकता है।