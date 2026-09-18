Ralam कलेक्टर ने मजदूरों के साथ खेत में बैठकर तोड़ी फलियां, दाने भी देखे

जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने बिरमावल में मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण कार्य की मांग रखी। कलेक्टर कटेसरिया ने कहा कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से फॉलोअप किया जाएगा। ग्रामीणों ने गांव में खेल मैदान निर्माण, पुलिस के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाने, पेंशन प्रकरणों के निराकरण, पेयजल समस्या के समाधान के लिए नलकूप खनन, वर्ष 2025 के फसल बीमा का लाभ दिलाने तथा पिपलोदा में सोसायटी प्रारंभ करने सहित विभिन्न मांगें एवं समस्याएं रखी गईं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने सहित अन्य समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।