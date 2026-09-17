सर्पों से डर नहीं, वैज्ञानिक समझ जरूरी

प्रशिक्षण में इन बातों पर रहा जोर

विषैले-विषहीन सर्पों की पहचान — कौन सा सर्प खतरनाक है और कौन नहीं, इसकी वैज्ञानिक जानकारी दी गई।

रेस्क्यू में जल्दबाजी नहीं — बिना प्रशिक्षण सर्प पकडऩे का प्रयास न करने और सुरक्षित तरीके अपनाने की सलाह दी गई।

सर्पदंश में समय सबसे महत्वपूर्ण — पीडि़त को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने पर जोर दिया गया।

झाड़-फूंक से दूरी — सर्पदंश के बाद घरेलू उपचार और अंधविश्वास के बजाय चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई।

पहले रेस्क्यूकर्ता की सुरक्षा — सर्प पकड़ते समय अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई।