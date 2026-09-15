जैन मुनि ने कहा इन दो से सदैव बचने का प्रयास करें

इन तपस्वियों का हुआ बहुमान

प्रखर अश्विन गंग 31 उपवास, क्रिजंल अभिषेक मेहता 30 उपवास, शिल्वी राकेश छाजेड 16 उपवास, राकेश गांधी, पूजा हेमंत गंग 11 उपवास, विनोद झामर, सरला विनोद झामर 10 उपवास, सुरेश ओरा, अतुल कैलाशचंद्र चौरडिया, जाली राजेन्द्र गादिया, शांताबाई राजमल कुमठ, अर्पिता कटारिया 9 उपवास, नरेन्द्र लालचंद गंग, प्रीति नरेद्र गंग, ऋतु महेन्द्र गंग, दर्शना राहुल चौरडिया, रोहित कमलेश चौरडिया, प्रियांश संजय चौरडिया, दिव्या प्रियांश चौरडिया, अक्षत नीतेश जैन, बाबुलाल मेहता, मनीष प्रकाश गादिया, आयुष सुशील मूणत, टिवकल आयुष मूणत, रेखा अशोक राठोड, माला जैन, अक्षिता राहिल सियाल, अंजू लोकेश मांडोत, शिखा गौरव जैन, क्षीतिज प्रमोद नाहर, इशिता क्षीतीज नाहर, समीक्षा कीर्ति दख, मनीश राजेन्द्र गुगलिया, प्रियंका मनीष गुगलिया, प्रियांशी वीरेंद्र लोढा, मुस्कान महेश कटकानी, पलक कटारिया, वृद्धि दीपक भरगट, अनुष्का अजय पितलिया, रिया पंकज कटकानी, मनवी अरविंद मूणत, डाली राकेश झामर, अमन अजय मूणत, सुनीता राजकुमारी संघवी, कीर्तिष नरेन्द्र नागसेठीया, अरूण मूणत एवं हर्षिता अनिल गांधी सभी 8-8 उपवास सहित अन्य तपस्वी गण।