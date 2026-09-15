रतलाम में अभावों के बीच देखा प्रेमलता ने डॉक्टर बनने का सपना, मेहनत से नीट-2026 में रचा इतिहास

प्रेमलता के लिए नीट की सफलता मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जिस सपने के बारे में उन्हें 12वीं तक पता तक नहीं था, अब वही सपना उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। सरकारी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने के साथ ही उनके सामने डॉक्टर बनने की लंबी यात्रा है। यह यात्रा भी आसान नहीं होगी। लेकिन जिसने गांव के सीमित संसाधनों से शुरुआत की हो, पहली कोशिश में असफलता देखी हो, पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की हो और फिर भी हार न मानी हो, उसके हौसले को देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि प्रेमलता इस नई चुनौती के लिए तैयार हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कई बार मंजिल हमारे सामने पहले से लिखी हुई नहीं होती। कोई छोटी-सी मुलाकात, किसी दोस्त की कही बात या किसी अनजान अवसर से अचानक जिंदगी का लक्ष्य बदल सकता है। लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। प्रेमलता ने उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। बनबनी की वह बेटी, जिसे कभी डॉक्टर बनने की परीक्षा का नाम तक मालूम नहीं था, आज उसी परीक्षा को पार कर डॉक्टर बनने की राह पर कदम बढ़ा चुकी है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि सपनों की ऊंचाई साधनों से नहीं, हौसलों से तय होती है। और शायद यही प्रेमलता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने केवल नीट नहीं जीता, बल्कि अपने जैसे हजारों बच्चों के भीतर यह विश्वास जगाया है कि गांव से निकलकर भी आसमान छुआ जा सकता है।