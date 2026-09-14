रतलाम के जगन्नाथ-मुरलीधर-शिव-पार्वती-राधा-कृष्ण रूपों में श्रीगणेश

गणेश उत्सव की तैयारियों का अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, सिटी मजिस्ट्रेट संजय शर्मा तथा सीएसपी ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान गणेश उत्सव के दौरान जहां-जहां झांकियां रखी जाती हैं, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान झांकी आयोजकों एवं लोगों को यातायात बाधित नहीं होने देने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने की समझाइश दी गई। गणेश उत्सव लगातार 10 दिन तक आयोजित होगा। उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर में 12 अस्थाई चौकियां बनाई गई हैं।



नगर निगम चिन्ताहरण गणेश मंदिर में हुई गणपति स्थापना

नगर निगम स्थित चिन्ताहरण गणपति मंदिर पर गणेश चतुर्थी पर बेन्ड-बाजे, ढोल-ढमाके एवं आतिशबाजी के साथ रिद्धी सिद्धी के दाता भगवान गणेश प्रतिमा लाया गया। प्रतिमा का चल समारोह आम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड शुरू होकर नगर निगम परिसर पहुंचा, यहां पूजन वंदन कर आरती की गई। इस मौके पर नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया, सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास, क्षेत्रिय पार्षद हीना मेहता, पार्षद प्रतिनिधि हार्दिक मेहता, गौरव त्रिपाठी सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।



भाजपा कार्यालय में मंगलमूर्ति की स्थापना

भाजला जिला मुख्यालय पैलेस रोड पर मंगलमूर्ति की विधि-विधान से घट स्थापना की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एव पार्टी पदाधिकारियों ने पूजन-अर्चन कर आरती का लाभ लिया। जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया कि इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद राठौर, जुबिन जैन, कोषाध्यक्ष पवन सोमानी, मंत्री राजेंद्र पाटीदार, कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, जिला सह मीडिया प्रभारी नीलेश बाफना, नीरज बरमेचा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।



जिला अभिभाषक संघ की श्रीगणेश की स्थापना

जिला अभिभाषक संघ ने प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश की स्थापना पूरे विधि-विधान एवं धार्मिक आस्था के साथ की। इस अवसर पर जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा, सचिव चेतन केलवा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विशेष न्यायाधीश चुणावत, न्यायाधीश रामजी गुप्ता सहित न्यायालय के अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। समिति के राजीव ऊबी, जेपी भट्ट एवं मनीष शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह-शाम पूजन एवं आरती की जाएगी। 19 सितंबर को भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन होगा।



आरडीए कार्यालय में श्रीगणेश की पूजा-अर्चना

विकास प्राधिकरण कार्यालय में भगवान गजानन की स्थापना एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, उपाध्यक्षद्वय गोविंद काकानी, प्रवीण सोनी तथा संचालक मंडल पदयात्रा करते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर कार्यालय पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच भगवान गजानन का पूजन-अर्चन कर प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर संचालक मंडल के राजेंद्र सिंह गोयल, राजेंद्र मौर्य, धीरज व्यास, राखी व्यास, किरण महावर, सचिन हरित, राजेंद्रसिंह पवार, राजेश उपाध्याय आदि मौजूद थे।