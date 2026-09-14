Ratlam News : युवक और किशोरी को ढूंढ रहे थे परिजन, 14 दिन बाद जंगल से आई खबर

Ratlam : एमपी के रतलाम में एक युवक और किशोरी अचानक घर से गायब हो गए। परिजनों ने उनकी तलाश शुरु की। युवक और किशोरी को तलाशने के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों से संपर्क किया, अनगिनत फोन किए। पुलिस भी दोनों की तलाश करती रही, एक थाने से दूसरे थाने से सूचना लेती रही पर कोई सुराग नहीं लग सका। गायब हुए युवक और किशोरी की 14 दिन बाद खबर आई। जंगल से उनके शव मिले हैं जोकि पूरी तरह खराब हो चुके हैं। दोनों शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर सोमवार को मामले की जांच की रही है। पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।