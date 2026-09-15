Ratlam : एसपी ने क्यूआर कोड से जांची पुलिस कार्यप्रणाली

रतलाम. जिले के सभी थानों पर क्यूआर कोड लगाकर पुलिस की मैदानी कार्यप्रणाली जांचने के लिए किए गए प्रयास ने पुलिस विभाग को बड़ी राहत दी है। थानों पर आने वाले आगंतुकों ने क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली, उनके रवैये, कार्य की प्राथमिकता सहित अन्य बिंदुओं पर अपना फीडबैक दिया है। इसमें 88 फीसदी ने संतुष्टी जाहिर की है। जिले के 103 नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें से 91 नागरिक यानी 88 प्रतिशत पूरी तरह से संतुष्ट मिले।