रतलाम में बंजली-सेजावता बायपास रेलवे ओवरब्रिज की चौड़ाई पर बनी सहमति

बंजली-सेजावता बायपास फोरलेन के हिसाब से करीब 22 मीटर चौड़ा है। इसके दोनों तरफ का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करीब छह माह पहले शुरू हुआ था। रेलवे के नियमानुसार खुली जगह पर बनाए जाने वाले ब्रिज के रेलवे हिस्से की चौड़ाई 27 मीटर रखी जाती है। ड्राइंग-डिजाइन में भी इसी प्रावधान के अनुसार चौड़ाई रखी गई थी। सेतु निगम द्वारा इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से चर्चा के बाद तकनीकी स्थिति स्पष्ट हो गई और अब निर्माण इसी डिजाइन के अनुसार किया जाएगा।