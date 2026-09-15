करोड़ो रेल यात्रियों के लिए खुश खबर : अब रेलवन एप से परिवार के लिए भी बनाएं सीजन टिकट

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने लिए एक तथा परिवार या अन्य व्यक्ति के नाम पर अधिकतम पांच अतिरिक्त शेयर करने योग्य सीजन टिकट बुक कर सकता है। स्वयं के लिए टिकट बुक करने वाले उपयोगकर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट बुक किया जा रहा है, उसकी आयु न्यूनतम पांच वर्ष होना आवश्यक है।