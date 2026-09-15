शिक्षक ने मेडिकल शिक्षार्थियों के लिए दान की अपनी देह

रविवार शाम 4 बजे निजी अस्पताल में उनके निधन की सूचना पर डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अनिता मूथा को सूचना दी गई। सोमवार की सुबह शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उनके सनसिटी स्थित निवास पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद अंतिम यात्रा मेडिकल कॉलेज पहुंची। सुबह 11 बजे प्रभारी डीन डॉ. जेसी हुंडेकर, एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंगरौले सहित स्टाफ की मौजूदगी में देह को अध्ययन के लिए अभिरक्षा में लिया गया। इस अवसर पर समन्वय परिवार, प्रभु प्रेमी संघ, काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन सहित कई संगठनों ने गायत्री मंत्र के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।