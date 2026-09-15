300 शालाओं को मिली टपकती छतों से निजात, बच्चे रहेंगे सेफ



रतलाम. जिले की सरकारी प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को अब छतों से टपकते पानी से परेशानी नहीं होगी। साथ ही इन स्कूलों की छतों से बहकर नालों में पहुंचने वाला पानी भी अब भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने में सहयोग करेगा। जिपं सीईओ वैशाली जैन के अनुसार ऐसे ही विशेष प्रयासों से जिले की 301 प्राथमिक शालाओं में में अब छत से पानी टपकने की समस्या से निजात दिलाने के लिए छतों मरम्मत की गई और साथ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कराया गया है।