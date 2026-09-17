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Ratlam : 30 हजार दीयों से जगमगाया झाली तालाब परिसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा काल के 25साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत गुरुवार से हो गई। पहले दिन जिले में 50 सार्वजनिक स्थानों पर 6 लाख दीपक प्रज्वलित कर दिया सेवा और संकल्प का संदेश, भाजपा ने 1 लाख दीपक जलाकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं प्रेषित की।
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रतलाम

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Kamal Singh

Sep 17, 2026

ratlam news

दीपों से जगमगाता झाली तालाब परिसर

रतलाम. सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत गुरुवार शाम कालिका माता झाली तालाब के पास आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रगान के गायन के साथ दीप प्रज्वलन की शुरुआत हुई। झाली तालाब के पास और कालिका माता मंदिर परिसर 30 हजार दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा और यह आयोजन शहरवासियों के लिए एक यादगार एवं ऐतिहासिक पल बन गया।

दीपकों से बनाया भारत का नक्शा

झाली तालाब परिसर में 30 हजार दीपकों से भारत का नक्शा बनाया गया। दीपकों से सजा भारत का मानचित्र आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने दीप प्रज्वलित किए। महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए दीपक जलाए।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के 50 सार्वजनिक स्थानों पर लगभग ६ लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। दीप प्रज्वलन के माध्यम से सेवा, संकल्प और सकारात्मकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया।

अधिकारियों ने जलाए दीपक

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग एवं जिले के नोडल अधिकारी मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर अजय कटेसरिया, सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य प्रदीप उपाध्याय, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, उपाध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त अनिल भाना तथा शहर एसडीएम तरुण जैन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने स्वयं दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम में सहभागिता की।

भाजयुमो ने लगाया रक्तदान शिविर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा, समर्पण एवं जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया किया गया। शिविर का आयोजन लक्ष्मीनारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में हुआ। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता रही। इस रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान किया गया। इस सेवा कार्य का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ युवाओं एवं आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था रक्तदान एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवा है, जिसके माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल, आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जुबिन जैन, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री बलवंत भाटी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी, जिला महामंत्री कृष्णा डिंडोर सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एक लाख दीप प्रज्जवलित किए

भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम से भव्य शुभारंभ किया। जिले के 25 मंडलों में एक लाख दीप प्रज्जवलन कर मोदीजी को जन्मदिन की शुभकामना दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने जिला कार्यालय पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूर्ण कर रहे है। भाजपा इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों के साथ सेवा संकल्प अभियान चला रही है। इसमें पहले दिन आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम हुआ, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने बूथ स्तर पर दीप प्रज्वलित कर मोदी को दीर्घायु जीवन एवं सदा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया। रतलाम विधानसभा में दीनदयाल मंडल ने शहीद चौक, सूरजमल जैन मंडल एवं ठाकरे मंडल द्वारा कालिका माता परिसर एवं मुखर्जी मंडल एवं आंबेडकर मंडल द्वारा भारत माता उद्यान, अलकापुरी पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया। इनमें भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्याय, महापौर पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, आरडीए अध्यक्ष पोरवाल, उपाध्यक्ष गोविंद काकानी, प्रवीण सोनी, इंदौर ग्रामीण प्रभारी शैलेन्द्र डागा, जिला महामंत्री महेश सोनी, जयवंत कोठारी, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद राठौड़, अनिता कटारिया, सोनू यादव, जुबिन जैन, पवन सोमानी, मनोज शर्मा, अनुज शर्मा, अरुण त्रिपाठी, नीलेश बाफना, नीरज बरमेचा, तन्मय त्रिवेदी, नीलेश राव, सोना शर्मा, नंदकिशोर पंवार, नीलेश गांधी, मयूर पुरोहित, आदित्य डागा, भाजयूमो प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन, जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी सहित भाजपा के प्रदेश, जिला, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ पदाधिकारी, आरडीए सदस्य, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण व असंख्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पति-पत्नी ने एक साथ किया रक्तदान

सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के नामली निवासी विकास कुमावत (34) और उनकी पत्नी जया कुमावत (28) ने मेडिकल कॉलेज रतलाम में एक साथ रक्तदान कर सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल प्रस्तुत की।

श्री विकास कुमावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रक्तदान किया। विकास ने बताया कि वे अब तक चार बार रक्तदान कर चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी जया कुमावत ने दूसरी बार रक्तदान किया है।

विकास ने कहा कि रक्तदान एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे आगे आकर रक्तदान करें और जरूरतमंदों की मदद में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जब कभी रक्त की आवश्यकता होगी, वे इसी तरह रक्तदान कर सेवा कार्य में अपना योगदान देते रहेंगे।

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Updated on:

17 Sept 2026 10:14 pm

Published on:

17 Sept 2026 10:11 pm

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