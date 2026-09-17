Ratlam : 30 हजार दीयों से जगमगाया झाली तालाब परिसर

मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूर्ण कर रहे है। भाजपा इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों के साथ सेवा संकल्प अभियान चला रही है। इसमें पहले दिन आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम हुआ, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने बूथ स्तर पर दीप प्रज्वलित कर मोदी को दीर्घायु जीवन एवं सदा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया। रतलाम विधानसभा में दीनदयाल मंडल ने शहीद चौक, सूरजमल जैन मंडल एवं ठाकरे मंडल द्वारा कालिका माता परिसर एवं मुखर्जी मंडल एवं आंबेडकर मंडल द्वारा भारत माता उद्यान, अलकापुरी पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया। इनमें भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्याय, महापौर पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, आरडीए अध्यक्ष पोरवाल, उपाध्यक्ष गोविंद काकानी, प्रवीण सोनी, इंदौर ग्रामीण प्रभारी शैलेन्द्र डागा, जिला महामंत्री महेश सोनी, जयवंत कोठारी, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद राठौड़, अनिता कटारिया, सोनू यादव, जुबिन जैन, पवन सोमानी, मनोज शर्मा, अनुज शर्मा, अरुण त्रिपाठी, नीलेश बाफना, नीरज बरमेचा, तन्मय त्रिवेदी, नीलेश राव, सोना शर्मा, नंदकिशोर पंवार, नीलेश गांधी, मयूर पुरोहित, आदित्य डागा, भाजयूमो प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन, जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी सहित भाजपा के प्रदेश, जिला, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ पदाधिकारी, आरडीए सदस्य, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण व असंख्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।