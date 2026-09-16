रतलाम में घर से 100 फीट दूर खेल रही थी यंशिका, अचानक गिरी दीवार, एक घंटे मां को बचाते रह गए पिता, बेटी छोड़ गई दुनिया

यंशिका के पिता सीताराम ने बताया कि हर दिन की तरह उनकी बेटी अपनी दोस्त प्रीति के साथ खेलने शाम के समय निकली थी। दोनों बच्चियां एक पतली गली से गुजर रही थी कि तभी, घर से सिर्फ 100 फीट दूर यह हादसा हो गया और यंशिका उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। पिता ने बताया कि उनका ध्यान बड़ी मां को बचाने पर था और एक घंटे बाद उन्होने प्रीति की रोने की आवाज सुनी। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी लापरवाह पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।