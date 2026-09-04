छतरपुर में बारिश के बीच मकान और दीवार गिरने से दो लोगों की मौत, 3 बच्चे घायल

छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के सिंदूरकी गांव में जर्जर मकान की अचानक दीवार गिरने से 70 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद राजपूत की दबने से मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दो अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग लक्ष्मी प्रसाद खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुराने मकान की दीवार भरभराकर गिर गई और बुजुर्ग समेत तीन बच्चे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और सभी को बाहर निकाला। लक्ष्मी प्रसाद की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि गंभीर घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पर गढ़ी मलहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की।