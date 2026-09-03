छतरपुर के सरकारी कॉलेज में धांधली का आरोप, सीएम मोहन यादव तक पहुंची बात

कमलनाथ ने पत्र में उल्लेख किया है कि महाविद्यालय में रूसा योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि से विभिन्न सामग्रियों की खरीद की गई थी। प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि इस खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। बता दें कि छतरपुर की कांग्रेस नेत्री दीप्ती पांडेय ने इस मुद्दे को जनसुनवाई में उठाया था, जिसके बाद मामला कमलनाथ तक पहुंचा और अब कमलनाथ ने इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।