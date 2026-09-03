अचानक सबको रुला गई 11 साल की काव्या… छतरपुर में दो दिन से चल रहा था इलाज

परिजनों के मुताबिक गुरुवार को फिर से काव्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे फिर से डॉ. पीयूष बजाज के पास लेकर पहुंचे, हालत गंभीर होने के कारण उसे नर्मदा हॉस्पिटल भेजा गया, फिर वहां से गुरुवार को ही जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिजन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए मौत का कारण स्पष्ट नहीं पाया है। गुरुवार को ही छत्रसाल नगर के पास स्थित मुक्तिधाम में काव्या का अंतिम संस्कार किया गया।