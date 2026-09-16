दादा की प्रेरणा काम आई पाटीदार ने प्रदेश में चौथी रैंक पाई

परिवार का सहयोग दादा की प्रेरणा आई काम

परिवार की बात करें तो पिता भंवरलाल पाटीदार कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि माता शकुंतला बाई गृहिणी हैं। बड़े भाई सुरेश पाटीदार सिविल इंजीनियर हैं। बनवारी ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और विशेष रूप से अपने दादा स्वर्गीय वजेराम पाटीदार से मिली प्रेरणा को दिया। प्रदेश में चौथी रैंक मिलने की खबर सामने आते ही परिवार, परिचितों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। लोगों ने बनवारी को बधाई दी और सफलता पर हर्ष व्यक्त किया।