रतलाम में 3-4 महीने से बड़ा दिख रहा था बेटी का पेट, डॉक्टर बोले- ‘तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है..’

जानकारी के लिए बता दें कि नामली थाने के एक गांव में मानसिक रूप से बीमार 20 साल की युवती के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने युवती के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत काम करने की आशंका जताते हुए नामली थाने में केस दर्ज कराया है। बीते दिन पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी थी। युवती की मां ने पुलिस को बताया था कि पिछले कुछ समय से उसका पेट अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देने पर शंका हुई तो नामली के सरकारी अस्पताल लेकर गई। चिकित्सक ने उसके गर्भवती होने की बात कही। इसके बाद महिला अपनी बेटी, भांजी और बेटे के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी अमित कोरी ने बताया कि युवती की चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है। मौके पर साक्ष्य जुटाने के साथ अज्ञात व्यक्ति की पहचान के प्रयास कर रहे हैं।