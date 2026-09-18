भोपाल में स्वाइन फ्लू जांच का ‘रेट कार्ड’ अलग-अलग, 1800 से लेकर 4000 तक फीस, मरीज परेशान

Bhopal news:मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच जांच को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। सर्दी-खांसी, बुखार और बदन दर्द होते ही कई लोग एचाएना की जांच के लिए निजी लैब पहुंच रहे हैं। निजी लैब में कीमत 1800 से 4000 रुपए तक बताई जा रही है। दूसरी ओर, जयप्रकाश और हमीदिया अस्पताल में जांच की सुविधा नहीं है। एम्स में यही जांच मुफ्त हो रही है। शहर की निजी लैब में स्वाइन फ्लू जांच के शुल्क की पड़ताल के दौरान पता चला कि अशोका गार्डन की एक निजी लैब में एचाएना की जांच के लिए 3200 रुपए लग रहे है। कोलार की निजी लैब में 2500 रुपए और चूनाभट्टी इलाके की निजी लैब में जांच के लिए 4000 रुपए और कुछ लैब में 1800 रुपए में भी जांच हो रही है।