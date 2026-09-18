मंत्री बोले-पार्टी बनाकर लड़ लो चुनाव, MP में गेस्ट स्कॉलर्स ने बना ली ‘विद्वान जनता पार्टी’

MP Guest scholars protest Vidwan Janata Party:भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के फॉलेन आउट प्रक्रिया रोकने से साफ इनकार और अतिथि विद्वानों को अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की सलाह के बाद आंदोलन ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। अतिथि विद्वानों ने 'विद्वान जनता पार्टी (VJP)' के नाम से अपनी पार्टी तैयार करने का ऐलान किया है। अतिथि विद्वानों का कहना है कि वर्षों से उनकी मांगों पर सरकार से आश्वासन मिलते रहे, लेकिन फॉलेन आउट की प्रक्रिया के चलते सैकड़ों अतिथि विद्वान बेरोजगार हो चुके हैं।