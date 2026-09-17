जब नाम बताया ‘नरेंद्र मोदी’ तो लोग रह गए दंग, साबित करने के लिए हर जगह दिखाना पड़ता है आधार कार्ड

UPI से भुगतान करने के बाद जब ग्राहकों के फोन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई देती है, तो वे मजाक करते हैं। देवास के बालगढ़ के 50 वर्षीय नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही अनुभव बताते हैं। कभी उन्हें ‘चायवाला’ कहकर मजाक किया जाता था। यह मजाक उनकी बेटी के स्कूल तक पहुंच गया था। एक नाम। पांच लोग। लेकिन हर किसी की अपनी कहानी है।