PM Narendra Modi Birthday: जमीन पर बैठे मोदी से लाल किले तक… जन्मदिन पर डॉ. रमन सिंह ने सुनाई ‘मोदी मैजिक’ की कहानी

वह दृश्य कितना अद्भुत था कि शासकीय कार्यक्रम में दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, जो हमारे अतिथि थे, उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़कर कार्यकर्ताओं के बीच जगह चुनी। मेहमान के रूप में आकर मेजबान बन जाना यह सिर्फ तभी संभव हो सकता है, जब वह मेहमान नरेंद्र भाई मोदी जैसा हो। यह जुड़ाव यहीं तक सीमित नहीं रहा। वर्ष 2007 में जब हमारी सरकार ने 3 रुपए किलो (बाद में 1 रुपए किलो) चावल योजना का शुभारंभ किया, तब भी मोदी वहां उपस्थित थे। उन्होंने बड़े विश्वास से कहा था, “डॉक्टर साहब, यह योजना छत्तीसगढ़ को बदल कर रख देगी, इससे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में आपको बड़ी भूमिका निभानी है।” उनके ये शब्द मेरे लिए प्रोत्साहित करने वाले थे और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने मोदी की उस बात को प्रदेश में साकार करके दिखाया है।