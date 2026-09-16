‘मुख्य दोषी तक नहीं पहुंच पाई NIA’, झीरम कांड पर कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू का सरकार पर निशाना

रायपुर के आंबेडकर अस्पताल में चूहों की समस्या और उन्हें नियंत्रित करने के लिए खर्च की जा रही राशि को लेकर भी धनेंद्र साहू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चूहों से डॉक्टर, मरीज और अस्पताल का स्टाफ परेशान है। उन्होंने चूहों को नियंत्रित करने के लिए 25 लाख रुपये खर्च किए जाने के मामले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर कितने चूहे पकड़े या मारे गए और इस खर्च का हिसाब क्या है। धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि सरकार के अलग-अलग विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दवाइयों की खरीदी समेत अन्य मामलों का जिक्र करते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा।