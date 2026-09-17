रतलाम में त्योहार के समय रात में बिजली गुल, भडक़ा आक्रोश

झूमाझटकी की स्थिति बन गई।

इसी दौरान कुछ समय बाद एई अर्पित सक्सेना मौके पर पहुंचे और रहवासियों से चर्चा शुरू की। बातचीत के दौरान बिजली कटौती को लेकर बहस तेज हो गई। मामला इतना बढ़ा कि अधिकारी और कुछ रहवासियों के बीच झूमाझटकी की स्थिति बन गई। मौके पर पहले से मौजूद पुलिस जवानों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और मामला शांत कराया। इसके बाद विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी ने रहवासियों को शुक्रवार दोपहर 1 बजे चर्चा के लिए बुलाया। समस्या का समाधान कराने का आश्वासन मिलने के बाद रहवासी वहां से रवाना हुए।