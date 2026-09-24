रतलाम के चौराहों पर नुक्कड़ नाटक से गूंजा विकसित भारत का संदेश, जनभागीदारी का खास संदेश

कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया, मोहक मेहता, कैलाश सांखला, अनिल भरावा, अनिल चोपड़ा, बालकृष्ण कुवाडिया, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह सोलंकी, गोपाल सिंह आंजना, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बाबू सिंह आंजना, अशोक कुवाडिया, राहुल सोनी, रामलाल सूर्यवंशी, पवन शर्मा, बद्रीलाल परिहार सहित जनप्रतिनिधि एवं नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, परामर्शदाता मिथिलेश जोशी, पूजा सांखला तथा नवांकुर समिति के जगदीश चंद्र शर्मा का सहयोग रहा।