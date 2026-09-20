रतलाम में अनंत चतुर्दशी: झांकी-अखाड़े निकालना है तो नीचे गड्ढोंं से, ऊपर तारों से बचें

रतलाम। अनंत चतुर्दशी पर झिलमिलाती झांकियों और अखाड़ों के साथ निकलने वाले चल समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लेकिन शहर की सडक़ें और झूलते बिजली तार आयोजकों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। झांकियों को जहां सडक़ों के गड्ढों से बचाकर निकालना होगा, वहीं ऊपर झूलते केबल और खुले तारों से भी सावधान रहना पड़ेगा। कई बार संचालकों को तारों को ऊपर उठाने के लिए डंडे तक साथ लेकर चलना पड़ते हैं।





झांकियां और अखाड़े लोकेंद्र टॉकीज से कॉलेज रोड, मेहंदीकुई बालाजी मंदिर, दो बत्ती, सैलाना बस स्टैंड, बाजना बस स्टैंड, न्यू क्लॉथ मार्केट, डालूमोदी बाजार, नाहरपुरा, कॉलेज रोड, हाट रोड, शहर सराय, धानमंडी, चांदनीचौक और नौलाईपुरा सहित प्रमुख मार्गों से गुजरेंगे। इन मार्गों पर कहीं सडक़ के गड्ढेे तो कहीं नीचे लटकते तार चल समारोह की राह मुश्किल कर सकते हैं।