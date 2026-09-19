व्यापारी को बनाया डिजिटल बंधक, ठगे 55 लाख रुपए

रतलाम. एटीएस और पुलिस अधिकारी बनकर शहर के एक व्यक्ति से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी का चौेंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने स्वयं को अधिकारी बताकर पीडि़त को फर्जी आपराधिक प्रकरण में फंसाने के लिए डराया और लगातार वीडियो कॉल एवं फोन के माध्यम से हुए उसे डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इस दौरान उससे अलग-अलग बैंक खातों में 55 लाख की राशि ट्रांसफर करवा ली। समय रहते परिजनों ने सजगता दिखाते हुए साइबर सेल से संपर्क किया। साइबर सेल ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए। यही नहीं पीडि़त के परिवार से 20 लाख रुपए की अतिरिक्त ठगी को भी रोक दिया। युवक कुवैत में मोटर पाट्र्स का व्यवसाय करता है और रतलाम आया हुआ था।