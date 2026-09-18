मानसून 19 तक अलर्ट: रूठे बादल शाम को बरसे

इनका कहना है…

एक दो दिन में वर्षा का संकेत मिला हैं, बंगाल की खाड़ी बन रहे चक्रवात के कारण 19 सितंबर तक एक प्रदेश में बारिश की ओर उम्मीद हैं। अगर तेज बारिश होती हैं तो निकासी करे सोयाबीन फसलें पकने पर, लम्बी अवधि वाली में परेशानी नहीं हैं। मक्का-मुंगफली भी पक चुकी हैं, किसान भाई अगर तेज बारिश होती है तो जल निकासी की व्यवस्था हैं।

डॉ. सर्वश त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा