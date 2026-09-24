24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीहोर

‘अगले जन्म में नाग बनोगे…’, सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का अजब बयान

Minister Karan Singh Verma : जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का अजब बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने लोगों को नसीहत भरा संदेश भी दिया।
2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Sep 24, 2026

Minister Karan Singh Verma

विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण में बाषण देते राजस्व मंत्री (फोटो सोर्स: Patrika)

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर ​जिले में विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण एवं विकास कार्यों के कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा द्वारा मंच से एक अजीबो गरीब बयान सामने आया है। भाषण के दौरान दिए गए इस अनूठे बयान की की चर्चा अब हर तरफ होना शुरु हो गई है। कार्यक्रम में आई जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में भलाई और सदमार्ग पर चलने का संदेश अत्यंत दिलचस्प अंदाज़ में दिया है।

​अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि, 'जीवन में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने आग ये भी कहा कि, 'जो लोग दूसरों का बुरा करने या बदला लेने की भावना रखते हुए उन्हें मेरी नसीहत है कि, जिंदगी में ये भाव त्याग दो, वरना अगले जन्म में नाग बनोगे।'

पौराणिक प्रसंगों और सीखों का जिक्र

अपने भाषण के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पौराणिक प्रसंगों और सीखों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि, बुराई और बदले की भावना इंसान को पतन की तरफ ले जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ अच्छे और जनहित के कार्य ही करने चाहिए।'

हर तरफ जारी चर्चा

​इस अवसर पर मंच पर अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक भी उपस्थित थे। मंत्री करण सिंह वर्मा का यह अनोखा और सीख भरा अंदाज़ कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा।

बिजली उपकेंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे मंत्री सिंह

आपको बता दें कि, सीहोर के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिले के ढाबला केलवाड़ी गांव में नया बिजली उपकेंद्र शुरू किया गया है। गुरुवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा नए बिजली उपकेंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे। राजस्व मंत्री ने यहां 2 करोड़ 32 लाख की लागत से बने 33/11 केवी उपकेंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया। ये उपकेंद्र बिलकिसगंज वितरण केंद्र के तहत शुरू हुआ है।

बड़े इलाके को मिलेगी पॉवर सप्लाई

यहां से तीन 11 केवी फीडर शुरू हुए हैं। इनमें एक घरेलू और दो कृषि पंप फीडर हैं। इससे ढाबला केलवाड़ी, रामाखेड़ी, हीरापुर, पीपलनेर, किशनपुरा, नापली, चैनपुरा और सिकंदरगंज समेत आठ गांवों में बिजली सप्लाई बेहतर होगी। इसके अलावा दो अलग कृषि पंप फीडर से किसानों को सिंचाई के लिए सही वोल्टेज में बिजली मिलेगी। इससे लो-वोल्टेज के कारण कृषि पंप खराब होने की समस्या से राहत मिलेगी और सिंचाई में सुविधा होगी।

एमपी में उठी मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक्शन की मांग, चुनाव आयोग समेत सभी कलेक्टर ऑफिसों को घेरेगी कांग्रेस

ये भी पढ़ें
Congress Press Confrence

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 06:54 pm

Published on:

24 Sept 2026 06:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / ‘अगले जन्म में नाग बनोगे…’, सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का अजब बयान

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीहोर में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, सपा जिलाध्यक्ष ने बताई ‘आधी-अधूरी कार्रवाई’

Bulldozer Action
सीहोर

सीहोर में भीषण सड़क हादसा, खाई में पलटा तेल से भरा टैंकर, गाड़ी मालिक की मौत

Sehore Road Accident
सीहोर

कभी घर में ₹25 बचाती थी सीहोर की संगीता, अब करोड़ों की कंपनी की मालकिन, पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनी कहानी

sehore sangeeta malviya success story pm narendra modi
सीहोर

कांवड़ लेकर 11 किमी लंबी यात्रा पर निकले पंडित प्रदीप मिश्रा, पीछे चल रहे लाखों श्रद्धालु

panditmishraji
सीहोर

Sehore News: कुबेरेश्वर धाम में महिला श्रद्धालु की मौत, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, परिजन का रो-रोकर बुरा हाल

Kubereshwar Dham Woman Death
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.