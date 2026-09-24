‘अगले जन्म में नाग बनोगे…’, सीहोर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का अजब बयान

Sehore News : ​मध्य प्रदेश के सीहोर ​जिले में विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण एवं विकास कार्यों के कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा द्वारा मंच से एक अजीबो गरीब बयान सामने आया है। भाषण के दौरान दिए गए इस अनूठे बयान की की चर्चा अब हर तरफ होना शुरु हो गई है। कार्यक्रम में आई जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में भलाई और सदमार्ग पर चलने का संदेश अत्यंत दिलचस्प अंदाज़ में दिया है।